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Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 12:42
Рубрика: Экономика

Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января

Текст: Роман Маркелов
С 1 января 2022 года стало проще оформить ряд налоговых вычетов: вступили в силу несколько изменений в Налоговом кодексе. В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали "Российской газете" о трех ключевых нововведениях.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

1. В упрощенном порядке стало можно получить неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и (или) погашение процентов по ипотеке.

Фото: AP Photo/Carlos Osorio
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Упрощение заключается в том, что для получения остатка больше не нужно подавать налоговикам документы, подтверждающие право на вычет и налоговые декларации (3-НДФЛ). "По итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, ФНС России автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" предзаполненное заявление для подписания", - заявили в ФНС.

В ФНС уточнили, что новый порядок распространяется на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года и полученных частично в 2021 году.

Оформление налогового вычета при покупке жилья позволяет вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Сделать это можно только после вступления в право собственности и за налоговые периоды после покупки жилья. Максимальная сумма при покупке недвижимости, с которой можно оформить вычет - это 2 млн рублей, при погашении процентов по ипотеке - 3 млн рублей. Возвращается 13% от этих сумм.

2. Изменен порядок получения социальных и имущественных вычетов у работодателя.

С 1 января 2022 года налоговики будут лишь информировать плательщиков о результатах рассмотрения заявления о подтверждении права на вычет через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (или в мобильном приложении). Если личного кабинета нет, то информировать будут заказным письмом по почте.

При этом само подтверждение права на получение вычета налоговый орган теперь представляет напрямую налоговому агенту (в подавляющем большинстве случаев это работодатель), а не налогоплательщику.

Фото: Роман Пименов/ ТАСС
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3. При приобретении прав на квартиру, комнату или долю (доли) в них в строящемся доме право на имущественный налоговый вычет возникает с даты передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства по подписанному ими передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства.

Но обратиться за получением такого вычета можно только после государственной регистрации права собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них, отмечают в ФНС. Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года.

4. С 1 января у граждан появилась возможность претендовать на налоговый вычет из НДФЛ при занятиях спортом. Непосредственно заявить право на такой вычет можно будет с января 2023 года за занятия спортом в течение 2022 года.

Физлица смогут вернуть 13% от суммы, потраченной на спортивные и оздоровительные услуги, уточняют в ФНС. С переченем организаций и ИП, предоставляющих услуги, за которые граждане могут получить вычет, можно ознакомиться здесь.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговые вычеты

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