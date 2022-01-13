Чубайс: Экспорт водорода будет приносить РФ до 40 млрд долларов к 2030 году

Россия может получать до 40 млрд долларов к 2030 года, поставляя на мировой рынок от 6 до 10 млн тонн водорода, заявил специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

По его мнению, у России огромные перспективы развития водородной энергетики - производства всех видов водорода, его транспортировки и хранения. В этой индустрии у России есть огромные преимущества. У нас есть технологии, компетенции и огромная сырьевая база. В области водородной энергетики Россия может стать пионером и лидером.

По словам Чубайса, в производстве водорода большой потенциал имеет Дальний Восток и Арктика, где для этого могут быть использованы приливные, солнечные и ветровые электростанции. Это в том числе принесет этим регионам такие инвестиции, которые он не получал десятилетиями, подчеркнул Чубайс.