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13.01.2022 15:23
Рубрика: Экономика

Чубайс: Энергопереход не приведет к снижению потребления энергии

Текст: Сергей Тихонов

Уровень энергопотребления - это уровень жизни людей, и снижать его нельзя, никто и не планирует этого делать, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

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По его словам, речь скорее идет о замедлении темпов роста энергопотребления. Но энергопереход затронет не только энергетику. Он потребует глубокой реструктуризации всей промышленности, транспорта, сферы ЖКХ, сельского хозяйства, строительства и всех других отраслей реального сектора экономики. Масштаб преобразований будет таков, что некоторые отрасли придется просто свернуть, а другие придется начинать развивать с нуля.

Вызов этот глобальный, но каждая страна, несомненно, будет вырабатывать свой путь движения в рамках энергоперехода, считает Чубайс.

Экономика Отрасли Энергетика Гайдаровский форум

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