Чубайс: Принятая в РФ энергостратегия не отвечает вызовам энергоперехода

Принятая в России "Энергетическая стратегия до 2035 года" неправильна, она была разработана людьми, которые были убеждены, что никакого энергоперехода нет, и не будет, заявил специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, стратегию нужно пересматривать, поскольку самые опасные ошибки - стратегические. А на основе этого документа планируется развитие нефтяной, газовой и угольной отрасли, а также электроэнергетики. "Уже, к счастью, есть поручение Президента о пересмотре энергостратегии, и не до 2035 года, а до 2050 года, и там появятся новые цели и компоненты, учитывающие вызовы нового времени", - подчеркнул Чубайс.