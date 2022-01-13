Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития

Россия долго время находилась на распутье между тем, чтобы принять участие в энергопереходе или занять выжидательную позицию.

Владимир Путин, установив цель достичь к 2060 году декарбонизации экономики, выбрал первый путь развития, заявил специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, выжидательная позиция не к чему хорошему не привела бы. Через двадцать лет, мы бы выглядели так, как сейчас выглядят страны, где нет интернета, считает Чубайс.

По его мнению, энергопереход потребует реструктуризации многих отраслей экономики России, например, промышленности, сельского хозяйства, строительства и металлургии. А это, в свою очередь, потребует большого пересмотра социальной политики государства, чтобы подготовить людей к изменениям.

Кроме этого, в экономике будут созданы абсолютно новые отрасли. Например, водородная энергетика, и сфера утилизации углерода. Причем, в новых отраслях хозяйства, у России большие перспективы стать мировыми лидерами.