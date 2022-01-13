Дела должников предлагается закрывать в течение трех дней после расплаты

В целом, документ касается всех ситуаций, когда есть бесспорные основания, чтобы закрыть дело. Например, должник признан банкротом. Но самый частый случай (по крайней мере, это должно быть самым частым случаем), это когда человек полностью расплатился.

Как поясняют разработчики проекта, для бесспорных случаев прекращения исполнительных производств сегодня предусмотрен двухмесячный срок, в течение которого судебный пристав исполнитель должен закрыть дело в отношении гражданина-должника.

"Указанный срок для окончания или прекращения исполнительных производств в отношении гражданина-должника, является значительным и его применение, приводит к не благоприятным имущественным последствиям для гражданина-должника", - подчеркивается в пояснительной записке.

Например, судебный приказ, по которому человек должен выплачивать деньги, может быть отменен, но пока дело не прекращено, с зарплаты человека будут по-прежнему отсчитывать половину. И пока пристав не вынесет соответствующее постановление, экс-должник так и будет жить даже не на одну зарплату, а на ее половину. Чтобы потом вернуть свои деньги, придется побегать по инстанциям. Точно также и с банкротами: бывает, все долги с человека списаны, но деньги какое-то время у него продолжают забирать. Это неправильно и печально.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что зачастую судебные приставы-исполнители при наступлении бесспорных оснований для окончания или прекращения исполнительных производств в отношении граждан-должников затягивают сроки окончания или прекращения таких производств", рассказывают разработчики проекта.

Поэтому и предлагается установить три заветных дня, в течение которых все должно быть кончено. Также депутаты напоминают, что недавно принятый закон ввел норму, по которой решения приставов об окончании или прекращении исполнительных производств могут приниматься в автоматическом режиме. Без участия должностных лиц службы судебных приставов. То есть закрыть дело может искусственный интеллект. "Основанием такого автоматического прекращения или окончания производств является полученная приставами информация, к примеру, сведения от банков об оплате долга", - сказано в пояснительной записке. Но на практике не всегда исполнительные производства могут быть прекращены в автоматическом режиме, поскольку не у всех юридических лиц налажено электронное взаимодействие с ФССП России. К тому же человек может погасить долги и наличными средствами. Когда робот не поможет, подключится пристав. За три дня.