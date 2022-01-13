Денис Проценко назвал главные направления перезагрузки системы здравоохранения

Перезагрузка системы здравоохранения необходима, считает главный врач 40-й больницы в Москве (знаменитой Коммунарки) Денис Проценко. Об этом он заявил на площадке Гайдаровского форума, в сессии "Переосмысление национальной системы здравоохранения".

"Всем ясно: нужен не косметический ремонт, а полная перезагрузка. Во-первых, усиление кадровой подготовки - известно, что ФАПы и сельская медицина не обеспечены сегодня кадрами. Требует внимания и профессиональная подготовка врачей", - отметил Денис Проценко.

Вторым важным направлением, по его словам, является укрепление материально-технической базы медицинской службы. "Она развивается - мы, например, видим новые госпитали, новые инфекционные клиники, которые по окончании пандемии могут быть быстро перепрофилированы в многопрофильные больницы - и это очень важно", - отметил Проценко .

Наконец, третье важное направление - необходимость развития тренда пациентоориентированности. "Необходимо, чтобы система здравоохранения выстраивалась таким образом, чтобы в первую очередь учитывать интересы пациентов", - заключил специалист.

Он также отметил, что планируя изменения системы здравоохранения необходимо учитывать региональные ресурсы и особенности.