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13.01.2022 11:14
Рубрика: Общество

Денис Проценко назвал главные направления перезагрузки системы здравоохранения

Текст: Ирина Невинная
Перезагрузка системы здравоохранения необходима, считает главный врач 40-й больницы в Москве (знаменитой Коммунарки) Денис Проценко. Об этом он заявил на площадке Гайдаровского форума, в сессии "Переосмысление национальной системы здравоохранения".
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

"Всем ясно: нужен не косметический ремонт, а полная перезагрузка. Во-первых, усиление кадровой подготовки - известно, что ФАПы и сельская медицина не обеспечены сегодня кадрами. Требует внимания и профессиональная подготовка врачей", - отметил Денис Проценко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Вторым важным направлением, по его словам, является укрепление материально-технической базы медицинской службы. "Она развивается - мы, например, видим новые госпитали, новые инфекционные клиники, которые по окончании пандемии могут быть быстро перепрофилированы в многопрофильные больницы - и это очень важно", - отметил Проценко .

Наконец, третье важное направление - необходимость развития тренда пациентоориентированности. "Необходимо, чтобы система здравоохранения выстраивалась таким образом, чтобы в первую очередь учитывать интересы пациентов", - заключил специалист.

Он также отметил, что планируя изменения системы здравоохранения необходимо учитывать региональные ресурсы и особенности.

Общество Здоровье Гайдаровский форум

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