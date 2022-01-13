Детская песня впервые собрала 10 миллиардов просмотров на YouTube

Впервые в истории детская песня собрала на видеохостинге YouTube 10 миллиардов просмотров.

Рекордсменом стала знаменитая песенка про утят, написанная еще в конце ХХ века. Тогда для нее изобрели даже веселый коллективный "Танец маленьких утят". Но уже в наши дни на эту мелодию сочинили новый текст, немного изменили гармонию. И "Утята" с успехом превратились в Baby Shark Dance ("Танец маленькой акулы").

И вот теперь комбинированный - игровой и анимационный - клип на эту песню собрал уже более десяти миллиардов просмотров на YouTube. Да, видео, конечно, очень притягательно и завораживает. В кадре маленькие девочка и мальчик поют и делают зарядку, пританцовывая на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.

Ну и снявшая клип корейская компания Pinkfong постаралась от души. И теперь сама справедливо радуется успеху.

"Более десяти миллиардов просмотров по всему миру! - говорится в заявлении компании на ее аккаунте в Facebook. - Это число, которое намного превышает численность населения планеты, составляющее 7,8 миллиарда человек. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его!"