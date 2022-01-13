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13.01.2022 19:43
Рубрика: В мире

Дипломатов США госпитализировали в Париже и Женеве с "гаванским синдромом"

Текст: Марина Алешина

Некоторые сотрудники посольства США в Париже и в Женеве попали в больницу с симптомами, похожими на "гаванский синдром". Об этом написала The Wall Street Journal. Издание утверждает, что в Швейцарии загадочный недуг проявился у трех дипломатов, одного из них даже пришлось отправить на родину.

Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images
Дипломатов США в Германии настиг "гаванский синдром"

"Гаванским синдромом" в США с некоторых пор называют неврологические расстройства, включающие головокружение, тошноту, мигрень и нарушение слуха. Как утверждается, они впервые наблюдались в ноябре 2016-го в Гаване у некоторых сотрудников посольств США и Канады и членов их семей. К слову, в госдепе не подтвердили информацию из WSJ "из соображений конфиденциальности". Там лишь заявили, что "ведется расследование всех эпизодов".

Между тем в Вашингтоне так и не сумели установить, что же такое "гаванский синдром". В Вашингтоне связывают его с некими "акустическими атаками" и "звуковым оружием", но никаких доказательств этого нет. В американских СМИ даже звучали обвинения в адрес России. В российском МИД назвали их "полным абсурдом и странными инсинуациями".

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