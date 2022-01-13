Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая

В 2021 году сумма запрошенных россиянами в кредит денег достигла 3,86 триллиона рублей. Этот показатель сравним с годовым бюджетом Парагвая, следует из сообщения финансового маркетплейса "Сравни.ру".

"Средняя сумма запрашиваемого кредита - 300 тысяч рублей. Чаще всего россияне запрашивали сумму в 438 тысяч рублей и брали кредит для получения наличных денег", - отметили эксперты.

Аналитики также отметили рост в 10 раз популярности услуги о проверке кредитного рейтинга. Средний показатель в 2021 году составил - 548 (средний показатель, можно рассчитывать на стандартные условия кредитования в любом банке, низкий риск отказа).