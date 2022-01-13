"Елена была прекрасная": заменят ли аватары журналистов?

Канал РБК решился на необычный эксперимент. В ноябре в сетке вещания появились выпуски новостей финансового рынка, которые наравне с людьми вел аватар платформы Visper SberDevices. И хотя зрители по-разному отнеслись к нововведению, которое прозвали "цифровой Еленой", не отметить потенциал технологии невозможно.

Цифровые ведущие

Как бы люди ни относились к цифровым аватарам и роботам, реальность такова, что скоро они будут работать наравне с человеком во многих сферах, а в некоторых и вовсе вытеснят его. Еще в 2017 году ученые Оксфордского университета предсказывали, что к 2040 году каждое второе рабочее место в США будет автоматизировано, а 47% работников заменят машины. В Китае этот показатель будет еще выше - 77%. Отдельные страны уже достигли впечатляющего уровня роботизации: так, в Сингапуре и Южной Корее на 10 000 работающих приходится по 918 и 855 роботов соответственно.

При этом машины превзойдут людей в самых неожиданных областях, считают эксперты. Исследователи из Оксфорда и Йеля опросили 352 специалиста в области искусственного интеллекта (ИИ) и пришли к выводу, что к 2024 году робот сможет лучше человека сделать перевод с иностранного языка, к 2026-му - написать эссе для учащегося средней школы, к 2027-му - водить грузовик, к 2049-му - создать бестселлер, к 2053-му - работать хирургом, к 2059-му - выполнить математическое исследование, а уже к 2060 году - решить любую другую задачу.

Спектр применения роботов очень широк: от автоматизации процессов на заводах и предприятиях до обслуживания клиентов в колл-центрах, аэропортах и больницах. Не остались в стороне и креативные сферы, в том числе и журналистика. Современный ИИ способен не только озвучивать готовый текст, но и составлять новый на базе доступных данных. Статьи, написанные роботами-журналистами с анализом трендов и данных торгов, сейчас можно найти в таких крупных издательствах, как Associated Press, Forbes, Bloomberg.

В компании Microsoft пошли еще дальше, заменив в 2020 году сотрудников Microsoft News и MSN на искусственный интеллект. Решение объяснимо: нейросети намного быстрее собирают и анализируют информацию, способны запросить комментарии экспертов и оформить готовый итоговый материал. Американская компания Narrative Science еще в далеком 2012 году прогнозировала, что к середине 2020-х годов более 90% новостных репортажей будут генерироваться автоматически.

Цифровые телеведущие в наши дни уже не новость. Первый такой аватар был представлен осенью 2018 года китайским государственным информационным агентством Синьхуа совместно с интернет-компанией Sogou.

В 2020 году в Южной Корее аватар реальной ведущей появилась в прямом эфире. По словам представителя телеканала, роботы отлично подходят для освещения срочных новостей, ведь их можно моментально подключать к работе в любое время суток. Существенно снижаются и расходы компании, так как для получения полноценного видеоконтента не нужны большой штат сотрудников, съемка в студии, монтаж, услуги диктора и корректора.

А с платформы говорят

Цифровая телеведущая Елена была разработана в 2019 году в лаборатории робототехники Сбера совместно с группой компаний ЦРТ, которая отвечала за синтез речи на основе нейросетей, и компанией CGF Innovation, комбинирующей ИИ и фотореалистичную компьютерную графику. Развитием проекта занимается SberDevices на специально созданной платформе Visper.

За образец внешнего облика виртуальной ведущей взяли реальную актрису. Чтобы собрать все данные для создания аватара, потребовалось около шести часов съемок. Девушка-прототип читала специально созданные для этого тексты, чтобы максимально раскрыть особенности человеческого речевого аппарата. Позже результат "прогнали" через нейросеть для ее обучения. Нейросети нужны для того, чтобы полученная цифровая модель выглядела максимально естественно, а мимика совпадала с проговариваемым текстом, объяснил Николай Симон, руководитель блока EQ виртуальных ассистентов в SberDevices.

"Запуск сервиса, на котором можно самостоятельно создавать контент с визуальными персонажами, - первый шаг к автоматизации производства видео. Продакшен - очень дорогое удовольствие. Требуются длительная подготовка, подбор актеров, съемочной команды, затраты на оборудование, свет и помещение. Наша платформа - text-to-video, а это значит, что для получения видеоролика нужны только текст и ваша фантазия", - сказал Николай Симон.

Чтобы создать ролик с цифровой ведущей, нужен только текст, все остальное (голос, артикуляция, мимика, жесты) - генерируется автоматически. Сегодня любой может в тестовом режиме бесплатно создать свой ролик. Необходимо просто загрузить в программу текст, выбрать внешний вид аватара, голос, фон и добавить жестикуляцию.

"Образ ведущего, оцифрованного для сервиса Visper, имеет массу преимуществ. Он не стареет, готов работать 24/7, на него можно примерить любую роль или костюм. А еще такой аватар никогда не запятнает авторитет компании неосторожным словом", - сказал Николай Симон.

Цифровые аватары уже активно применяются в таких сферах, как онлайн-обучение, создание корпоративных новостей и их рассылка, реклама, социальная работа, навигация в медицинских учреждениях и музеях, управление бытовыми устройствами. Такие проекты, как Елена и конструктор Visper, позволяют существенно экономить средства, время и другие ресурсы при создании видео - например, видеоинструкций, презентаций, онлайн-уроков.

"Для производства контента достаточно одного человека, который будет работать в редакторе Visper. Время генерации ролика всего втрое дольше длительности самого ролика, что вкупе дает клиенту экономию средств на продакшене в десятки и даже сотни раз", - пояснил Николай Симон, добавив, что разработчики Сбера создали уже целый каталог цифровых ведущих, как реалистичных, так и мультяшных, которые способны вещать как на русском, так и на английском языках.

Девушка с календаря

За пару лет цифровая Елена вышла за пределы внутрикорпоративных коммуникаций Сбербанка и стала весьма успешной ведущей собственных новостных роликов в Ferra.ru - принадлежащих Rambler Group медиа, рассказывающих про девайсы. А в нынешнем году Елена попробовала себя в качестве соведущей в программах "Календарь инвестора" и "Рынки" на канале РБК.

По словам Ильи Доронова, управляющего директора телеканала РБК, программа "Рынки" - основа информационной сетки канала. Она появляется в эфире каждый час, и ведущие, среди которых в том числе и профессиональные финансовые аналитики, в режиме реального времени отслеживают самые важные события с фондовых рынков всего мира и оперативно их анализируют.

В РБК переживали, насколько хорошо Елена справится с большим объемом данных и интенсивным графиком, но цифровая ведущая оказалась очень способной и легкообучаемой, отметил Илья Доронов. Каждый час Елена рассказывала о курсах валют, нефтяных котировках и ключевых индексах.

"У виртуальной ведущей много возможностей для настройки тона голоса и внешнего вида, поэтому у нас получилось органично вписать ее в стилистику РБК. "Календарь инвестора" - это не отдельная программа, а скорее сервисный инструмент, который позволяет не пропустить ключевые события: отчетность компаний, важные заявления и дивидендные отсечки. Несмотря на то что Елена - виртуальная, ей удалось сделать "Календарь" живым и запоминающимся", - сказал Илья Доронов.

Помощник или конкурент

Конечно, роботы не смогут полностью заменить людей в творческих профессиях, ведь они не обладают харизмой, способностью адаптироваться под нестандартные ситуации или устанавливать личный контакт со зрителем. Скорее, они станут эффективными помощниками для профессионалов. По мнению Николая Симона, цифровые аватары позволят ведущим сконцентрироваться на креативной части работы, а зрителям - лучше воспринимать техническую информацию, транслируемую во время эфира.

"Думаю, в ближайшем будущем они смогут справляться с функциями диктора, ведущего новостей. Если есть беспилотные такси и морские суда с автовождением, почему бы не доверить роботу информационный корабль, если им уже давно управляют с берега?" - считает известная телеведущая Эвелина Закамская.

Она убеждена, что многие журналисты не отказались бы от технологии, которая помогла бы им быстрее анализировать факты, запоминать больше информации и оперативно ее использовать.

"Сможет ли робот быть таким же обаятельным и вызывать доверие? Не думаю. Здесь пока счет в мою пользу", - заключила Эвелина Закамская.

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