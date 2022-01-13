ЕС снова продлил экономические санкции против России

Евросоюз снова продлил на полгода экономические санкции против России - уже в пятнадцатый раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

"Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев - до 31 июля 2022 года", - говорится в заявлении. В ЕС обосновали продление санкций "ходом выполнения Минских соглашений". В РФ не соглашаются с такой трактовкой Запада. Москва не раз говорила, что, во-первых, не является стороной конфликта в Донбассе, а во-вторых, выполнение соглашений буксует из-за позиции Киева, который чувствует поддержку Берлина и Парижа.

С тех пор, как в июле 2014-го Брюссель впервые ввел ограничительные меры против Москвы, они неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза некоторых продовольственных товаров.