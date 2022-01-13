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13.01.2022 16:54
Рубрика: Экономика

ФАС и Минэнерго предлагают увеличить объемы продаж бензина на бирже

Текст: Сергей Тихонов

Увеличить продажи бензина и дизеля через биржу предлагают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго. Совместный проект приказа об этом опубликован на портале проектов приказов нормативных правовых актов.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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Согласно документу, нефтяными компаниями или нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) придется увеличить объемы продаж бензина через биржу с 11 до 12% от объемов его производства, а дизельного топлива - с 7,5 до 8,5%. В случае принятия приказа, его действие начнется с 1 января 2022 года.

Предполагается, что увеличение объемов продаж нефтепродуктов через биржу увеличит предложение на внутреннем рынке и будет препятствовать росту оптовых цен. С начала года на торгах уже установлен рекорд по стоимости зимнего дизельного топлива - 65,77 тыс. рублей за тонну. Также вернулись к росту оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Увеличение стоимости топлива в опте оказывает негативное воздействие на розничные цены, несмотря на их сдерживание регулятором, поскольку снижают рентабельность работы АЗС.

При этом, как отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, данная мера достаточно стандартна, но особого воздействия на рынок иметь не будет. Поставки на биржу крупнейших игроков уже превышает увеличенную норму. Рост цен, как правило, связан с изменениями налогового характера, а не с недостатком предложения на бирже, уточняет эксперт.

Экономика Транспорт Бензин Правительство ФАС Правительство Минэнерго Цены на бензин

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