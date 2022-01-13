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13.01.2022 17:12
Рубрика: Культура

Фестиваль Coachella состоится впервые за три года, но "Ленинград" уже не зовут

Текст: Александр Алексеев
Знаменитый шестидневный open-air "Коачелла" снова состоится в Индио (США, штат Калифорния) после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. На этот раз он пройдет в течение двух уикендов 15-17 и 22-24 апреля. И вновь с участием звезд: Билли Айлиш, Гарри Стайлза, Fatboy Slim, Канье Уэст и возродившегося проекта диджеев Swedish House Mafia. Но "Ленинград" в этот раз приглашать уже не стали, увы.

Группа Сергея Шнурова по-прежнему существует, хотя и в изменившемся составе. В 2020 году она должна была впервые выступить на Coaсhella, отмененном в итоге по рекомендациям санитарных врачей США. Теперь ситуация с коронавирусом опять не простая, но организаторы надеются провести фестиваль в прежнем режиме - со звездами, тремя сценами и тысячами зрителей, которые увидят выступления около 80 артистов и групп.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Впрочем, состав участников в этом году уже не столь представителен, как в прошлые годы. Преобладают локальные американские и европейские исполнители, среди которых к звездам можно отнести еще разве что фолк-рок-певицу Фиби Бриджес, рэпера 21 Savage и электронный дуэт Disclosure.

А вот "Ленинград" уже не позвали, равно как и других особенно ожидаемых в 2020 году исполнителей - Трэвиса Скотта и группу Rage Against the Machine. Зато в Индио споет белорусская группа "Молчат Дома", которая в итоге и станет первым русскоязычным коллективом в истории фестиваля.

Причем, парни дадут на "Коачелла" сразу два концерта - 17 и 24 апреля. Благо эта команда, которая в России прославилась уже после дебютного выступления на фестивале "Дикая Мята", в эти дни будет находиться в США в рамках своего мирового турне.

Ныне их песни собирают в сети, как правило, от двух до пяти миллионов просмотров. А сочетание синти-попа и нервного гитарного драйва, самобытно выстроенный саунд и отстраненный вокал солиста, очень схожий с манерой пения лидера культовой московской группы конца 80-х "Биоконструктор" Александра Яковлева, - сформировали верную аудиторию поклонников, как в Беларуси, так и в России и в Европе.

По поводу выступления "Молчат дома" сделали даже официальное заявление:

"Для нас большая честь выступить на самом крупном американском фестивале и, тем более, стать первой русскоязычной группой, которая выйдет на сцену "Коачелла". Это волнительно для нас, и мы надеемся, что все пройдёт более чем круто!"

Культура Музыка Рок Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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