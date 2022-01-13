Фильмы российских режиссеров вошли в конкурс короткого метра Берлинале

72-й Берлинский кинофестиваль объявил программу короткого метра. Россию представляют две картины.

Первая - игровой фильм "Трэп" ("Trap") Анастасии Вебер. Это дипломная работа: Анастасия - выпускница Санкт-Петербургской школы нового кино. На Берлинале состоится международная премьера фильма. Также в конкурсе фильм "Haulout", Это неигровая картина, снятая Евгенией и Максимом Арбугаевыми - копродукция Великобритании и России. Максима зрители, причем не только в России, знают по масштабной документальной работе "Генезис 2:0".

Всего в международном конкурсе короткометражных фильмов Берлинале 21 картина. В жюри Berlinale Shorts в этом году вошли: художник и режиссер из Италии Роза Барба, режиссер из Индии Паял Кападия, куратор фестивальных и кинопрограмм, журналист Райнхард В.Вольф (Германия). Они определят обладателей призов, вручаемых на официальной церемонии награждения: "Золотого медведя" и "Серебряного медведя", включая номинацию победителя на премию European Film Awards и право подачи заявки на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный фильм".

Анастасия Вебер - и режиссер, и автор сценария картины "Трэп". Также она входит в число продюсеров. В фильме снимались Игнат Двойников, Елизавета Брошкова, Анастасия Аржевикина, Евгений Жердий. Анастасия Вебер рассказывает, что начала писать историю, рассказанную в фильме, когда ей было всего 23 года: "Название пришло ко мне не случайно, в самом начале работы над проектом. Это не только аллегория про "клетку" или отсылка к актуальному музыкальному стилю. Трэп - образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живёт большинство юных ребят в каждом уголке России. Трэп - это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но ещё по какой-то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живёшь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть. Кастинг был сделан по таким же принципам. Если я хочу, чтобы моё кино получилось правдивым, я могу снимать только людей, которые не врут себе", - говорит Анастасия.