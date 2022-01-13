ФОМС рассмотрит в ускоренном порядке обращения граждан о качестве медпомощи

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования подготовил проект приказа об ускоренном порядке рассмотрения обращений от граждан и юрлиц по поводу медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС и о качестве медпомощи.

Согласно документу, ФОМС предлагает ускоренно рассматривать следующие виды обращений:

- если нужно предоставить разъяснения или обеспечить информационное сопровождение по вопросам об организации оказания медицинской помощи (в рамках территориальных программ ОМС);

- жалобы и вопросы о качестве лечения и другой медпомощи;

- вопросы, не относящиеся к сфере ОМС, требующие перенаправления обращения в региональные органы государственной власти в сфере охраны здоровья, Минздрав, Минтруда и социальной защиты, Фонд социального страхования, Центральный банк или другие организации.

Ранее стало известно, что, по данным всероссийского союза страховщиков с января по октябрь 2021 года количество жалоб на качество и доступность медицинской помощи от россиян в страховые медицинские организации выросло в два раза.

Число жалоб по территориальной программе ОМС с учетом обращений по лечению COVID-19 составило в октябре 140 200 (+100% к январю), без учета COVID-19 - 113 900 (+106%). Количество обращений по федеральным медицинским организациям выросло за тот же период на 51% до 1270, сообщил вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов на заседании комитета Совфеда по социальной политике в декабре 2021 года.