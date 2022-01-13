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13.01.2022 14:11
Рубрика: В мире

Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане

Текст: Юрий Когалов
В Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ на территории Казахстана. Генсек организации Станислав Зась официально объявил об окончании миссии.

"Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается", - приводит его слова пресс-служба ОДКБ. Как подчеркнул Зась, коллективные миротворческие силы с честью выполнили поставленные перед ними задачи, оказали содействие братской стране в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности.

Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Как обратил внимание генсек, данная операция стала первым реальным применением Коллективных сил ОДКБ. "Вы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности. Продемонстрировали, что оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим", - заявил Зась, обращаясь к участникам миссии. "Организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений", - добавил он.

По его словам, в ходе операции был получен бесценный опыт взаимодействия миротворческих контингентов разных государств, ранее он нарабатывался только на учениях. Особо высоко Зась оценил действия ВКС РФ. "Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники. Было выполнено более 108 самолето-рейсов", - указал генсек ОДКБ.

Начавшийся сегодня вывод миротворцев будет завершен в запланированные сроки, отметил Зась. На это отводится 10 дней.

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