Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане

"Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается", - приводит его слова пресс-служба ОДКБ. Как подчеркнул Зась, коллективные миротворческие силы с честью выполнили поставленные перед ними задачи, оказали содействие братской стране в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности.
Как обратил внимание генсек, данная операция стала первым реальным применением Коллективных сил ОДКБ. "Вы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности. Продемонстрировали, что оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим", - заявил Зась, обращаясь к участникам миссии. "Организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений", - добавил он.
По его словам, в ходе операции был получен бесценный опыт взаимодействия миротворческих контингентов разных государств, ранее он нарабатывался только на учениях. Особо высоко Зась оценил действия ВКС РФ. "Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники. Было выполнено более 108 самолето-рейсов", - указал генсек ОДКБ.
Начавшийся сегодня вывод миротворцев будет завершен в запланированные сроки, отметил Зась. На это отводится 10 дней.