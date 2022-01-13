Глава РФПИ анонсировал публикацию данных об эффективности "Спутника V" против омикрона

Отечественная вакцина "Спутник V" против коронавирусной инфекции лучше других защищает людей от летального исхода и госпитализаций. Новые важные данные на счет эффективности вакцины против омикрон-штамма будут опубликованы на следующей неделе.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Гайдаровском форуме, передает "Интерфакс".

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что, по его данным, модифицировать вакцину "Спутник V" под борьбу со штаммом омикрон, который был обнаружен на юге Африки в ноябре прошлого года, не нужно, так как отечественная вакцина и так эффективна. Он также уточнил, что в течение двух недель будут опубликованы клинические данные об эффективности вакцинации "Спутником V" и ревакцинации "Спутником Лайт" против омикрона.

На данный момент заражение омикроном в России выявлено у 698 людей, в частности штамм быстро начал распространяться по Москве: доля заболевших новым вариантом коронавируса достигает 30%, оценивал Александр Гинцбург.