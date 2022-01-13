Глава СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть Министерству внутренних дел контроль за оборотом оружия и патронов (сейчас полномочия у Росгвардии - прим. ред.). Межведомственные обсуждения данной инициативы уже начались, пишет РИА Новости.

В СК заявили, что контроль за оборотом и использованием гражданского оружия необходимо ужесточить, чтобы было меньше трагедий с жертвами.

Напомним, в мае прошлого года в Казани Ильназ Галявиев проник в здание гимназии №147, привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли 7 несовершеннолетних и двое взрослых.

Спустя четыре месяца в Перми Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья в местном госуниверситете. Жертвами злоумышленника стали шесть человек.

"В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с предложением восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", - сказал Бастрыкин.