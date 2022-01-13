Голодный барсук нашел в Испании клад с древнеримскими монетами

Испанские ученые сообщили о том, что на севере страны был обнаружен клад с древнеримскими монетами. При этом находка была сделана барсуком, передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что животное в поисках еды рылось в земле и наткнулось на монеты, которые были отчеканены во время Римской империи. Археологи обнаружили больше 200 монет, произведенных в III-V веках нашей эры, около места обитания барсука.

Ученые полагают, что обнаруженные монеты могут быть не единственной находкой, а вблизи норы барсука спрятан более крупный клад.