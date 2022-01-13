Госкомпании закупили отечественной продукции на 5,5 трлн рублей в 2021 году

Российские госкомпании и госзаказчики по итогам прошедшего года закупили товары отечественного производства на общую сумму 5,5 трлн рублей. Объемы растут, и каких-либо новых мер стимулирования в этой части не предвидится, сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров.

"Мы реализуем программы импортозамещения именно для того, чтобы, во-первых, обеспечить преференции на внутреннем рынке, а во-вторых - дать возможность воспользоваться госзакупками как гарантированным инструментом для сбыта разрабатываемой продукции. Так, за прошлый год объем поставленной продукции составил 5,5 трлн рублей, и каждый год эта сумма только увеличивается", - сказал Мантуров на Гайдаровском форуме.

По словам министра, все необходимые меры господдержки для российских производителей уже приняты, новых преференций не планируется, однако, возможно, позднее изменится перечень товаров, на которые распространяется господдержка.

По данным Минпромторга РФ, по итогам 2019 года доля отечественной продукции в госзакупках составила 49%, в 2020 году - 57%, сумма этих госзаказов составила 1,4 трлн и 1,7 трлн рублей соответственно. В сегменте закупок госкомпаний на отечественную продукцию потрачено 2,5 трлн рублей в 2019 году и 4,7 трлн - в 2020-м.