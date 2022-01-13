Госсекретарь Казахстана: Это была террористическая атака на государство

По словам госсекретаря, в десяти регионах страны существовали очаги дестабилизации. Протестной ситуацией попытались воспользоваться радикальные группировки, которые начали нападать на государственные учреждения и ключевые объекты инфраструктуры.

"Почему мы говорим о том, что имели дело с терроризмом? Потому что подготовленные, разрозненные вооруженные группы, очень хорошо оснащенные, слаженно действовавшие, осуществляли целенаправленные атаки против зданий полиции, спецслужб с целью дальнейшего захвата оружия. Осуществляли нападения на объекты инфраструктуры, аэропорты, дороги, телекоммуникационные сооружения, - отметил Ерлан Карин. - То есть имели место тщательно подготовленные, дерзкие нападения ударных террористических групп. Поэтому пришлось мобилизовать все правоохранительные и силовые структуры. И благодаря этому удалось не допустить реализации самых крайних негативных сценариев".