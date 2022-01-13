Греф заявил о готовности Сбербанка к возможным санкциям США

Сбербанк готов к возможным санкциям со стороны США. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил глава компании Герман Греф.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", - заявил Греф (цитата по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможные новые санкции со стороны Вашингтона запредельными мерами, сравнимыми с разрывом отношений. Представитель Кремля также заявил о неминуемом адекватном ответе со стороны Москвы.

"Мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла, и что это только заявления, "бряцание", чтобы повлиять...", - подчеркнул Песков.