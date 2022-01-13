Хуснуллин: Число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19%

Развитие дорожной сети в городах не успевает за ростом числа автомобилей. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Гайдаровском форуме.

За последние десять лет количество пользователей общественного транспорта снизилось на 19%, отметил вице-премьер. Это связано как с ростом доходов населения, которое активно покупает автомобили, так и с некомфортным общественным транспортом. Между тем в существующих городах невозможно построить такое количество улично-дорожной сети, подчеркнул Хуснуллин. Нужно развивать общественный транспорт, железнодорожный транспорт по примеру Москвы.

Между тем смертность на дорогах за последний год снизилась на 9%, отметил Хуснуллин. В первую очередь, из-за приведения дорог в порядок. Три основные причины смертности на дорогах - выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде и наезды на пешеходных переходах, рассказал Хуснуллин.