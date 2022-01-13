Хуснуллин назвал способы для поддержки спроса на новое жилье

Для поддержания спроса на новое жилье необходимо, чтобы доходы населения росли не менее чем на 2,5% в год. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Гайдаровском форуме.

К 2030 году объемы строительства жилья должны вырасти до 120 млн кв.м в год. Для сравнения, в 2021 году был рекордный за всю историю России объем новостроек - около 90 млн кв.м. Чтобы 120 млн кв.м строилось и продавалось, нужен рост доходов населения не менее, чем на 2,5% в год, отметил Хуснуллин. Иначе спроса на это жилье не будет.

Пока спрос удавалось регулировать ипотекой. Однако рост ключевой ставки ЦБ и процентов по ипотечным кредитам стал определенной угрозой для развития рынка, сказал вице-премьер.

"Сейчас ситуация более сложная, - сказал Хуснуллин. - Но мы будем искать механизмы, как мы будем из этого выходить. Можно расширять льготные категории граждан. Например, мы же убрали ипотеку для всей страны под 6,5%, сумму снизили, сделали 7%, что не так уж плохо в сегодняшней ситуации. Но при этом мы расширили льготные категории граждан - у кого дети. Дали возможность вкладывать ипотеку в ИЖС. Мы ипотекой регулируем спрос. Пока нам это более-менее удается".

Напомним, с июля 2021 года программа льготной ипотеки с господдержкой была изменена: размер кредитов ограничен 3 млн рублей, а максимальный процент повышен с 6,5% до 7%. Одновременно была расширена программа "Семейной ипотеки" - ею могут воспользоваться семьи, где есть хотя бы один ребенок, родившийся не ранее 2018 года. Ранее кредиты были доступны только для семей с двумя детьми.