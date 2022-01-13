Хуснуллин: Необходимо обновлять по 5% коммунальных сетей в год

В России необходимо обновлять ежегодно не менее 5% коммунальных инженерных сетей. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Гайдаровском форуме.

Сейчас каждый год обновляется лишь 2% сетей, констатировал вице-премьер. То есть в целом сети продолжают ветшать. Из-за этого большое количество коммунальных ресурсов теряется, еще не дойдя до потребителей. Теряется 20-25% подготовленной водопроводной воды, 12% теплоносителя.

Для финансирования модернизации ЖКХ правительством было разработано инфраструктурное бюджетное меню, инфраструктурные бюджетные кредиты, рассказал Хуснуллин.