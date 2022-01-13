Хуснуллин: Необходимо развивать арендное жилье всех сегментов

Необходимо развитие арендного жилья всех ценовых сегментов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Гайдаровском форуме.

Социологические опросы показывают, что 30% населения в ближайшие 3 год планирует сменить место жительства, рассказал Хуснуллин. При этом 47% населения страны по финансовым причинам не может взять ипотеку. Повысить мобильность населения может арендное жилье, считает вице-премьер.

В России сейчас - самый высокий процент собственников жилья по сравнению с другими странами. Арендует жилье лишь около 9% населения. Однако обладание собственным жильем привязывает человека к месту и снижает мобильность. Когда же человек ориентируется на аренду жилья, он, найдя работу в другом регионе, может быстро переехать туда.

Необходимо развивать арендное жилье всех сегментов, считает вице-премьер: от самых бюджетных до дорогих вариантов. В качестве примера он привел Дубай, где мигранты могут найти жилье с самыми разными условиями - от вагончиков на стройках до комфортабельных апартаментов. "Мы должны создать сегмент арендного жилья на все уровни спроса", - подчеркнул Хуснуллин.