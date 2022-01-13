Хуснуллин: Повышение тарифов на ЖКУ не всегда ведет к росту платежей

Повышение тарифов за ЖКУ не обязательно ведет к повышению платежей жителей. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Гайдаровском форуме.

Сейчас из-за износа коммунальных сетей потери в них достигают 25%, пояснил Хуснуллин. В некоторых регионах износ сетей доходит до 70-80%. И жители оплачивают эти потери. Если сети отремонтировать и сократить потери, тариф может стать и выше, но платить больше люди не станут.

Нынешний порядок ограничения роста тарифов ЖКХ не дает коммунальным предприятиям возможности вкладываться в обновление оборудования. Правительство ежегодно устанавливает предельные индексы подорожания коммунальных услуг для каждого региона. В этом году рост тарифа не должен быть выше 4%, отметил Хуснуллин. При этом фактически регионы индексируют тарифы еще меньше. "А инфляция будет 7-8%, - отметил вице-премьер. - И где вот эта разница недособранных средств? Где предприятия ЖКХ возьмут деньги не то что на обновление, а на текущее содержание?".

Один из вариантов привлечения средств на модернизацию ЖКХ - использование инфраструктурного меню, разработанного правительством.