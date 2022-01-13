Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
13:45 13.01.2022

Хуснуллин: Повышение тарифов на ЖКУ не всегда ведет к росту платежей

Повышение тарифов за ЖКУ не обязательно ведет к повышению платежей жителей. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Гайдаровском форуме.

Хуснуллин: Необходимо обновлять по 5% коммунальных сетей в год

Сейчас из-за износа коммунальных сетей потери в них достигают 25%, пояснил Хуснуллин. В некоторых регионах износ сетей доходит до 70-80%. И жители оплачивают эти потери. Если сети отремонтировать и сократить потери, тариф может стать и выше, но платить больше люди не станут.

Нынешний порядок ограничения роста тарифов ЖКХ не дает коммунальным предприятиям возможности вкладываться в обновление оборудования. Правительство ежегодно устанавливает предельные индексы подорожания коммунальных услуг для каждого региона. В этом году рост тарифа не должен быть выше 4%, отметил Хуснуллин. При этом фактически регионы индексируют тарифы еще меньше. "А инфляция будет 7-8%, - отметил вице-премьер. - И где вот эта разница недособранных средств? Где предприятия ЖКХ возьмут деньги не то что на обновление, а на текущее содержание?".

Один из вариантов привлечения средств на модернизацию ЖКХ - использование инфраструктурного меню, разработанного правительством.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
14:05

Хуснуллин назвал способы для поддержки спроса на новое жилье

Хуснуллин назвал способы для поддержки спроса на новое жилье

Для поддержания спроса на новое жилье необходимо, чтобы доходы населения росли не менее чем на 2,5% в год. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. "Можно также расширять льготные категории граждан", - уточнил он

Жилая недвижимость
11.01.2022

Эксперты посоветовали, как утихомирить шумных соседей

Эксперты посоветовали, как утихомирить шумных соседей

Сосед делает ремонт уже несколько месяцев, дрель и перфоратор не умолкают целыми днями. Вправе ли он так шуметь и что могут предпринять соседи, чтобы добиться тишины, рассказали юристы

Ипотека
10.01.2022

Ипотечные ставки становятся двузначными

Ипотечные ставки становятся двузначными

Ипотечные ставки переходят порог 10%. Так, банк ВТБ с 11 января повышает на один процентный пункт ставку в рамках базовых программ по ипотеке. Она вырастает до 10,3% как по ипотеке на новостройки, так и для строящегося жилья