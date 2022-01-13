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13.01.2022 11:00
Рубрика: Общество

Яд некоторых змей оказался полезен для лечения болезней сердца и сосудов

Текст: Вера Черенева

Белки и пептиды, содержащиеся в змеином яде, могут быть использованы для создания лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. Российские ученые выяснили: яд некоторых змей обладает кардиопротекторными эффектами, то есть, способен устранять дисфункцию сердечной мышцы, а также эффективно снижать повышенное давление.

Фото: iStock
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Как следует из публикации в журнале ActaNaturae, ученым известно несколько десятков выделенных из змеиного яда пептидов, действующих на сердечно-сосудистую систему человека. Причем, действие это самое разное, например, брадикининпотенцирующие пептиды вызывают снижение артериального давления за счет того, что в крови снижается концентрация ангиотензина и увеличивается содержание брадикинина. Такие пептиды содержатся в яде кобры. В ходе экспериментов было установлено, что когда змея кусает крысу, у той снижается частота сокращений предсердий. Если в природе змея таким образом обездвиживает небольших животных, то в медицине это свойство яда может быть использовано для создания лекарств для людей, которым нужно срочно понизить давление и "успокоить" сердце.

Натрийуретические пептиды, содержащиеся в яде узкоголовой мамбы и некоторых видов гремучих змей, расслабляют сосуды и снижают сократимость миокарда. Цель в природе та же - обездвижить потенциального врага, авторы исследования считают, что пептиды, содержащиеся в ядах, могут быть использованы при создании препаратов от гипертонии длительного действия. Правда, с этими ядами следует быть крайне острожными, ученые предупреждают: в некоторых случаях натрийуретические пептиды способны привести к тяжелой гипотонии. Авторы исследования полагают, что наиболее эффективны в данном случае искусственно созданные пептиды.

Не все яды можно использовать. Так, в яде земляной и синайской гадюк учеными найдены сарафотоксины, они вызывают дисфункцию левого желудочка, бронхоспазм и мыши, получившие дозу такого яда в природе или в условиях лаборатории, в течение нескольких минут умирают от остановки сердца. А у человека сарафотоксины вызывают аритмию.

Выявлены группы ядов, которые в высокой концентрации крайне опасны, а в низкой могут использоваться в медицине. Например, это трехпетельные токсины, они значительно увеличивают внутриклеточную концентрацию кальция, что является спусковым крючком к целому ряду патологических процессов, которые приводят к некрозу клетки.

Это высокотоксичные соединения, но в микродозах, говорят авторы исследования, они могут быть полезны при патологии инфаркта миокарда, когда насосная функция сердца снижается.

Фото: iStock
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У бортропсов, вида очень ядовитых гадюк, живущих в Африке, ученые выделили из яда белок альтернагин-С , который вызывает рост сердечных сокращений. В природе сердце мелких животных просто не выдерживает такой нагрузки, а в медицине белок может быть использован, когда пациент сталкивается с гипоксией.

В исследовании отмечается, что некоторые змеиных яды уже применяются в медицине, но их количество невелико, в то же время ученые полагают, что препаратов на основе токсинов может быть получено значительно больше, ведь многие свойства ядов оказываются уникальными и в правильно подобранной дозировке они могут использоваться для создания высокоэффективных лекарств нового поколения.

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