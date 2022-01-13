Итальянцы начали разводиться из-за полярных взглядов на вакцинацию

Прививка от COVID-19 стала новым яблоком раздора между итальянскими супружескими парами. Местные юристы бьют тревогу, называя резкое увеличение разводов на фоне разногласий, вызванных вакцинацией, "побочным эффектом" глобальной пандемии.

Первая волна разводов накрыла итальянцев во время тотального локдауна весной 2020 года, когда все члены семьи были вынуждены проводить 24 часа в сутки под одной крышей.

Спустя два года появились новые сложности - в большинстве находящихся в кризисе семей один из супругов выступает "за" иммунизацию, а другой - категорически против. Зачастую конфликт доходит до такой точки кипения, что мужу и жене проще развестись, нежели продолжать страстно доказывать свою правоту, приводя массу аргументов, которые другая сторона просто-напросто не готова принимать за чистую монету. С декабря прошлого года на Апеннинах начали прививать детей от 5 до 11 лет, о вакцинации которых родителям особо сложно договориться.

По словам семейного адвоката из Казерты Кармен Позилиппо, нежелание прививаться сегодня воспринимается как отсутствие любви к партнеру. Адвокатская контора в буквальном смысле завалена заявлениями о раздельном проживании, которое, как правило, является первым шагом к окончательному разрыву отношений. Причем, зачастую речь идет о парах, у которых в целом нет проблем, а единственным камнем преткновения является вакцинация от коронавируса. Поэтому к адвокату все больше стали обращаться те, кто хочет с помощью юриста добиться от супруга согласия на вакцинацию общего ребенка.

"В былые времена люди спорили о месте проведения совместного отпуска, крещении детей, выборе спортивной секции, а сейчас они конфликтуют из-за прививки", - сетует Кармен Позилиппо, отметив, что среди противников вакцинации преобладают мужчины.