Кириенко: Более 4 млрд рублей президентских грантов получат почти 2 тысячи НКО

Около двух тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций получат в виде грантов более четырех миллиардов рублей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Еще почти 3,3 миллиарда они привлекут для своих инициатив самостоятельно в качестве софинансирования, подчеркнул он по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

На первый в этом году отбор было подано 10484 проекта из всех российских регионов, до независимой экспертизы допустили чуть более десяти тысяч. Треть победителей ранее не получали президентские гранты.

Самый большой грант в 56 миллионов рублей, рассказал Кириенко, получит "Русфонд" на реализацию проекта "Доставка жизни". Он ориентирован на помощь людям, нуждающимся в пересадке костного мозга, им будут содействовать в подборе доноров и трансплантации. Самый маленький грант получит Центр исследований джаза в Ярославле - всего около 121 тысячи рублей.

Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 февраля. Тогда же начнется прием заявок на второй конкурс президентских грантов.

За пять лет работы, обобщил Сергей Кириенко, фонд президентских грантов распределил между социально ориентированными НКО 47 миллиардов рублей из федерального бюджета. С учетом софинансирования общий объем средств превысил 83 миллиарда.

Замглавы администрации президента также напомнил, что помимо фонда президентских грантов в прошлом году начал работать президентский фонд культурных инициатив. "В этом году у него распределяется уже восемь миллиардов рублей", - подчеркнул он.