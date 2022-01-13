В Испании барсук помог археологам найти клад древнеримских монет

A Hungry Badger Accidentally Uncovered More than 200 Roman Coins, According to Archaeologists https://t.co/i2p2zywrp0 — People (@people) January 12, 2022

На северо-западе Испании барсук раскопал для археологов старинный клад древнеримских монет. В сокровищнице находилось свыше 200 серебряных солидов.

Как сообщает CNN, животное зарылось в трещину внутри пещеры Ла-Куэста, находящейся в Астурии. Барсук выкопал более 90 монет, которые позже были обнаружены местным жителем Роберто Гарсией. О своей находке мужчина известил археологов.

В результате раскопок было обнаружено 209 монет, датируемых 200-400 годами нашей эры.

По мнению археолога Альфонсо Фанжула, клад был спрятан беженцами во время вторжения на Пиренейский полуостров варваров племенного союза Свевы.

"Монеты очищаются и после реставрации будут выставлены на обозрение в Археологическом музее Астурии", - сообщил ученый.