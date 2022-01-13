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13.01.2022 11:00
Рубрика: Экономика

"Комфорт и экономия": Составлен портрет автотуриста в России

Текст: Василий Кошкин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Почти треть россиян - 30% - активно путешествуют по стране на автомобиле. Прежде всего этот вид транспорта выбирают для поездок в природные заповедники, на экскурсии по достопримечательностям и в гастрономические туры, говорится в совместном исследовании Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга и Аналитического центра НАФИ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Названы автомобили, владеть которыми выгоднее всего

Типичный портрет автопутешественника в России - человек молодого или среднего возраста (от 18 до 44 лет), занимающий должность руководителя или квалифицированного специалиста, имеющий доход выше среднего, проживающий в семье из трех человек. При этом больше всего автотуристов проживают в Северо-Западном федеральном округе.

Автопутешествие - групповой вид отдыха. Чаще всего автотуристы совершают поездки с семьей или друзьями (96% дали такой ответ), а также берут с собой детей (63%). Каждый второй автопутешественник (50%) совершал поездки в группе с другими туристами на нескольких автомобилях.

"Автопутешествия россиян по стране - набирающий силу тренд. Причин растущей популярности внутреннего автотуризма несколько: это и возможность путешествовать в удобное время и в комфортном темпе, и преодоление ограничений, связанных с пандемией, и экономичность. Кроме того, автотуризм удобен для группового отдыха, особенно если есть возможность воспользоваться специально приспособленными для дальних поездок автомобилями", - отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

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