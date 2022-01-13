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13.01.2022 15:24
Рубрика: Власть

Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон"

Текст: Роман Маркелов

На текущий момент говорить и о последствиях нового омикрон-штамма коронавируса для российской экономики, и о каких-либо массовых выплатах людям в связи с ним преждевременно. Об этом заявил журналистам на Гайдаровском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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"Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", - считает Кудрин (цитата по РИА Новости).

Сейчас Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2022 году вырастет на 3%. По мнению Кудрина, фактический рост может оказаться ниже этого прогноза.

Омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. Сейчас он активно распространяется по всему миру, вытесняя предыдущий дельта-штамм. В ВОЗ ранее отмечали, что болезнь при заражении омикрон-штаммом в среднем может протекать в менее тяжелой форме, но при этом заразиться им легче, чем предыдущими штаммами. При этом главные группы риска в случае омикрон-штамма остались прежними: невакцинированные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

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