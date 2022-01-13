Лавров назвал постыдной реакцию Запада на события в Казахстане

Реакция Запада на события в Казахстане была постыдной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Конечно, страшно было наблюдать картины погромов, поджогов домов, отрезания голов полицейским, отношение этих погромщиков и террористов к журналистам. И было еще, наверное, страшнее для меня - по крайней мере с точки зрения профессиональных моих задач - наблюдать за реакцией Запада на это, в том числе той же самой ОБСЕ, которая претендует на одну из ведущих ролей в вопросах европейской безопасности", - поделился впечатлениями Лавров.

По словам Лаврова, "организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане, и в конце концов пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее". "Это стыдно", - резюмировал министр.

Сергей Лавров также напомнил, что госсекретарь США Блинкен публично потребовал у Казахстана объяснений, почему страна пригласила миротворцев из ОДКБ. "Это как? То есть Черногория имеет право присоединяться к НАТО, а Казахстан, присоединившись к ОДКБ 30 лет назад, таким правом не обладает?.. Государственный секретарь солидного государства - и такие вещи заявляет", - заключил Лавров.