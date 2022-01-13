Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, когда Москва вправе ждать ответа Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям безопасности.

"Мы все-таки надеемся, что обещания, которые были сделаны сейчас в Женеве и Брюсселе, будут выполнены. Обещания касались того, что США и НАТО положат на бумагу свои предложения", - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью Первому каналу.

По его словам, "американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе". Аналогичный разговор состоялся и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, его реакция, по мнению Лаврова, "поступит где-то примерно в течение недели тоже".

Глава МИД пояснил, что Москва "очень четко и неоднократно" объяснила США и НАТО, что ей "необходимо иметь постатейную реакцию на наши документы". И если у Вашингтона и Брюсселя есть возражения или поправки, то лучше им указать об этом "на бумаге". "Если хотят что-то исключить или добавить, аналогичная просьба - напишите, пожалуйста, на бумаге", - подчеркнул Лавров. И добавил, что уже имея официальный ответ, Россия будем определяться, как реагировать на предложения западных партнеров.