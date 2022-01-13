Мантуров оценил вклад господдержки в рост несырьевого экспорта России

Государственная поддержка отечественных предприятий обеспечила им примерно пятую часть несырьевого неэнергетического экспорта, в целом же по этому направлению рост за прошедший год составил 15-30% в зависимости от сектора. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В совокупности, наверное, около 20% всего экспорта - это за счет мер государственного участия, потому что это состоит из многосторонних форматов поддержки этого направления", - сказал министр на сессии Гайдаровского форума. По его словам, речь идет о компенсации затрат на логистику, субсидировании ставок по кредитам, а также о косвенной поддержке в рамках заседаний межправительственных комиссий.

По оценкам главы Минпромторга, в целом несырьевой неэнергетический экспорт России по сельскому хозяйству вырос за 2021 год на 15%, в промышленном секторе - на 30%. Приведенные Мантуровым данные очищены от инфляции и разницы курсов валют.

"Считаю, что за эти три года мы полностью адаптировали те меры поддержки, которые нужны реальному сектору экономики. Рассчитываю на то, что результаты и индикаторы, которые в нацпроекте значатся, будут получены и реализованы", - заключил Мантуров.