Матвиенко: Планы МПА СНГ провести юбилейное заседание в Алма-Ате в силе

Спикер Совета Федерации, глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что организация не отказывается от планов провести юбилейное заседание в марте этого года в Алма-Ате, несмотря на недавние события.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не отказываемся, мы заинтересованы в проведении торжественного заседания сессии МПА СНГ в связи с 30-летием в Алма-Ате", - сказала она на встрече со СМИ, приуроченной к Дню печати. Глава Совфеда напомнила, что именно в этом городе состоялось первое заседание организации в 1992 году.

"Я не вижу оснований переносить или отменять мероприятие", - заявила Матвиенко, добавив, что ситуация в Алма-Ате стабилизируется благодаря усилиям властей и помощи миротворцев.

Она также сообщила, что подготовка к заседанию ведется, в нем могут принять участие как члены ассамблеи, так и зарубежные гости.