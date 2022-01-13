МИД назвал неприемлемыми националистические высказывания министра информации Казахстана

На Смоленской площади назвали недопустимыми националистические высказывания, которые делал новый министр информации Казахстана Аскар Умаров. Их на брифинге прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ, безусловно, являются неприемлемыми, - заявила Захарова, которую цитирует ТАСС. - Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция".

"Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела", - уточнила дипломат.

При этом Захарова назвала назначение членов правительства суверенным делом Казахстана. По ее словам, руководство республики "твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений" с РФ и на обеспечение прав всех граждан Казахстана.