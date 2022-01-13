МИД РФ: Аэропорт Алма-Аты возобновил пассажирские рейсы

С 13 января из аэропорта Алма-Аты возобновились пассажирские рейсы. Об этом сообщил в Twitter Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
В департаменте отмечают, что стало возможным благодаря стабилизации ситуации в Казахстане. "Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются, - также отметили в МИД. - Благодарим военных коллег и всех, кто оказывал содействие!"
В свою очередь, Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил, что 13 января аэропорт Алма-Аты, возобновивший работу после беспорядков, принял первый международный рейс - его совершила авиакомпания "Северный ветер" из Калининграда.
⚡В связи со стабилизацией ситуации в Республике #Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты.— 🇷🇺ДСКЦ МИД России (@MID_travel) January 13, 2022
➡️Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются.
Благодарим военных коллег и всех, кто оказывал содействие!🤝 pic.twitter.com/mOkaKSDj5G