МИД: Угрозы санкций США аррогантны и абсурдны

"Мы, конечно же, будем реагировать, и президент Путин в ходе телефонного разговора с президентом Байденом сказал: если вы пойдете по этому пути, то будете разрушать наши отношения, - напомнил Лавров. - Как это будет выглядеть? Мы не хотим никого пугать, мы будем принимать наше решение на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий США и их западных союзников".

Министр отметил, что угрозы Москве санкциями со стороны Вашингтона весьма высокомерны. "Угрозы настолько аррогантны и абсурдны, по-моему, для любого человека это понятно. Именно такого рода абсурдные решения конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего", - признал Лавров.

"Мы никогда не будем действовать так, как действуют США, для которых за последние, наверное, почти десять лет санкции стали главным инструментом внешней политики. Культура дипломатии практически утрачена, культура компромиссов тоже. Мы внесли свои предложения (по гарантиям безопасности - прим. РГ), потому что хотим вернуть все к переговорным методам решения проблем", - заключил глава МИД.