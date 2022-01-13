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13.01.2022 18:26
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин вручил премии в области средств массовой информации

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
В День российской печати премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2021 год - девять персональных и 11 творческим коллективам.
Вручение премий по санитарным нормам проходило в масках, но когда ведущая телеканала "СПАС" Вероника Иващенко сняла маску и сказала, что фотография для мамы, Михаил Мишустин тоже снял маску (для мамы). Фото: РИА Новости Вручение премий по санитарным нормам проходило в масках, но когда ведущая телеканала "СПАС" Вероника Иващенко сняла маску и сказала, что фотография для мамы, Михаил Мишустин тоже снял маску (для мамы). Фото: РИА Новости
Вручение премий по санитарным нормам проходило в масках, но когда ведущая телеканала "СПАС" Вероника Иващенко сняла маску и сказала, что фотография для мамы, Михаил Мишустин тоже снял маску (для мамы). Фото: РИА Новости

Праздник 13 января отмечают не только сотрудники газет, журналов или других изданий, но, заметил глава правительства, и все работники средств массовой информации, ведь современные медиа успешно используют любые доступные технологии в своей работе. В первую очередь премьер поблагодарил лауреатов и всех сотрудников СМИ за большую работу, проделанную в рамках борьбы с распространением коронавируса. Третий год весь мир живет в условиях пандемии, и новости про ситуацию в России и в мире остаются самыми востребованными у аудитории, отметил Мишустин. "Многие журналисты и редакции боролись с недостоверной информацией, или, как сегодня говорят, с фейками, помогая людям разобраться в том, как уберечь себя и своих близких от болезни", - сказал он.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости
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"Ваше ответственное отношение сыграло огромную роль в этом - убедило десятки тысяч людей сделать правильный выбор и обезопасить себя и окружающих, - заявил глава кабмина. - Ваша принципиальная позиция, профессиональный подход к изложению фактов, стремление дать как можно более объективную картину текущих событий действительно необходимы для граждан нашей большой страны и для других людей".

Пандемия коронавируса непосредственно коснулась медиаотрасли. Как заметил Мишустин, меньше стало массовых мероприятий, не просто вести интервью в онлайн-режиме, в период временных ограничений изменились технологии выпуска телевизионных передач и газет. Наконец, аудитория все чаще ищет новости в Сети и мобильных приложениях. В таких условиях средствам массовой информации, особенно в регионах, нелегко обеспечить экономическую независимость и сохранить рабочие места. "Несмотря на все сложности, вы остаетесь успешными, не теряете индивидуальность и умение работать в команде. И главное - всегда готовы чутко прислушиваться к людям, к аудитории ваших программ, изданий. Это очень нужное качество для каждого журналиста", - заявил глава кабмина.

Слова благодарности от премьера прозвучали также за пристальное внимание и подробное освещение работы всех уровней власти по реализации национальных целей развития. Благодаря средствам массовой информации, подчеркнул глава кабмина, люди узнают, что делается для выполнения поставленных президентом задач, для того, чтобы качество жизни в поселках, городах, каждом регионе и по всей стране постоянно повышалось. Наконец, СМИ помогают власти получать обратную связь с гражданами. "И здесь ваша роль - коммуникаторов, медиаторов общения людей и власти - абсолютно незаменима", - уверен Мишустин.

Персональных премий правительства за 2021 год были удостоены, в частности, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов, высокая награда присуждена и секретарю Союза журналистов России Рафаэлю Гусейнову за точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Из рук премьера памятные дипломы получили продюсер отдела планирования и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ Первого канала Татьяна Бодрова, специальный корреспондент "Вестей" Гульшат Балтаева и главный редактор пензенского журнала "Чердобряк" Марина Танцырева.

"Нормальным состоянием отношений между властью и СМИ является напряжение. Абсолютно неважно, называют вас лауреатом или иноагентом. Вы должны делать ровно то же, что вы делали и всегда"

Представители газеты "Коммерсантъ" стали лауреатами за освещение экономической ситуации в России. Заместитель шеф-редактора издания Дмитрий Бутрин состоявшуюся церемонию назвал необычной. "Нормальным состоянием отношений между властью и СМИ является напряжение, и здесь мы можем констатировать, что ситуация у нас становится все более и больше, даже немного пугающе, нормальной. Это ничего, это не имеет никакого значения", - сказал он. Он заверил, что газета после получения премии будет делать то же самое, что делала и раньше. "Абсолютно неважно, называют вас лауреатом или иноагентом. Вы должны делать ровно то же, что вы делали и всегда", - заключил Бутрин.

Из других журналистских коллективов премиями были отмечены "Учительская газета" в лице председателя ее редакционного общественного совета Петра Положевеца, курганская газета "Куртамышская нива", липецкая "Задонская правда" и алтайский "Змеиногорский вестник".

Тем временем

В честь Дня печати спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил награды парламентским журналистам. Специальный корреспондент "РГ" Татьяна Замахина стала победителем в номинации "Печатные СМИ".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила журналистов своего пула с праздником. Заместитель редактора отдела политики "РГ" Галина Мисливская отмечена благодарностью за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности СФ.

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