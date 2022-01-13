Миллионы роутеров уязвимы для хакеров

Популярные роутеры, такие как TP-Link, Netgear, Tenda и другие, уязвимы к хакерским атакам. Об этом сообщает компания SentinelOne.

Опасность заключается в том, что хакеры могут использовать эти роутеры для DDoS-атак или добычи криптовалют. Все дело в программном модуле NetUSB, который применяется для соединения устройств, находящихся в беспроводной сети, с девайсами, подключенными к роутеру по USB В частности, если к роутеру подключен накопитель для хранения данных, то он будет показываться на всех устройства подключенных к той же Wi-Fi сети.

Специалисты по безопасности утверждают, что найденная в роутерах уязвимость позволяет запускать произвольный код на подключенных к роутеру устройствах. Из всех вышеперечисленных производителей исправили уязвимость пока только в Netgear.