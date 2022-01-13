Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса

Тема поддержки облачных сервисов, их надежности и доступности для малого бизнеса обсуждалась в рамках "Гайдаровского форума" на дискуссии с участием замглавы Минцифры Максима Паршина. По словам чиновника, внедрение облачных сервисов уменьшает риски при хранении данных как для государственных органов, так и для бизнеса.

Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба и другие ведомства. По словам Максима Паршина говорить о рискованности хранения данных в облаке в настоящий момент не приходится.

"За счет внедрения облачной архитектуры, облачных сервисов и гособлака риски хранения данных уменьшаются", - заявил Паршин. Замминистра отметил, что в том случае, если неполадки произойдут с локальным центром обработки данных органа власти, данные которого необходимы для предоставления услуг других органов, это может приостановится деятельность не только его самого, но и смежников, и гособлако должно риски эти минимизировать.

Второе принципиально важное направление развития облачных сервисов - коммерческое. И здесь Минцифры планирует повысить доступность таких сервисов для малого бизнеса. В частности, в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли ведомство планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облакам.

"Мы будем делать облачные технологии более доступными для малого ИТ-бизнеса, такая идея у нас есть, сейчас мы ее активно развиваем, думаю, запустим уже в этом году точно", - заявил Паршин.