Новости

Роспотребнадзор разъяснил, как готовить пельмени в школьных столовых 17:47
ФСБ задержала группу экстремистов в Иванове 17:20
Начата проверка по факту ухода ребенка из детского сада в Дмитрове 16:58
Умер актер из "Уходя, оглянись…" Михаил Лобанов 16:57
МИД назвал популизмом заявления Киева о готовности к "нормандскому формату" 16:54
ФАС и Минэнерго предлагают увеличить объемы продаж бензина на бирже 16:54
Минтруд расширит перечень событий для информирования о мерах соцподдержки 16:46
Захарова: Закон о национальном сопротивлении усилит дестабилизацию на Украине 16:38
В Минтруде пояснили, почему важно поддержать занятость молодежи 16:35
Лавров назвал постыдной реакцию Запада на события в Казахстане 16:31
Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 16:19
Рубрика: Экономика

Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса

Текст: Олег Капранов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Тема поддержки облачных сервисов, их надежности и доступности для малого бизнеса обсуждалась в рамках "Гайдаровского форума" на дискуссии с участием замглавы Минцифры Максима Паршина. По словам чиновника, внедрение облачных сервисов уменьшает риски при хранении данных как для государственных органов, так и для бизнеса.

В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране

Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба и другие ведомства. По словам Максима Паршина говорить о рискованности хранения данных в облаке в настоящий момент не приходится.

"За счет внедрения облачной архитектуры, облачных сервисов и гособлака риски хранения данных уменьшаются", - заявил Паршин. Замминистра отметил, что в том случае, если неполадки произойдут с локальным центром обработки данных органа власти, данные которого необходимы для предоставления услуг других органов, это может приостановится деятельность не только его самого, но и смежников, и гособлако должно риски эти минимизировать.

Второе принципиально важное направление развития облачных сервисов - коммерческое. И здесь Минцифры планирует повысить доступность таких сервисов для малого бизнеса. В частности, в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли ведомство планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облакам.

"Мы будем делать облачные технологии более доступными для малого ИТ-бизнеса, такая идея у нас есть, сейчас мы ее активно развиваем, думаю, запустим уже в этом году точно", - заявил Паршин.

Экономика Бизнес Малый бизнес Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами