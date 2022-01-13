Минюст объяснил, как банкам рассчитывать защищенный минимум на счетах должников

Министерство юстиции России разъяснило правила расчета несгораемого остатка на счетах должников. Приказом ведомства соответствующие поправки внесены в Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую не может быть обращено взыскание.

Напомним, недавно были приняты законы, которые не позволяют забирать у должников слишком много. "Должники получают гарантированное право на прожиточный минимум, данная сумма будет оставаться у них после всех взысканий", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что новации направлены на повышение социальной защищенности граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию. Для этого должнику необходимо будет обратиться с заявлением либо в службу судебных приставов, либо напрямую в банк.

"После всех отчислений у человека должны оставаться достаточные для жизни средства. Новый приказ минюста детализирует процедуру", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России.

В частности, как поясняет приказ, сумма прожиточного минимума должна выделяться с каждой новой зарплаты. Однако при поступлении новой получки старая лишается защиты. Если должник не израсходовал предыдущий остаток, на эти деньги можно наложить взыскание. Поэтому, если должнику действительно нужны эти деньги, он должен успеть их потратить.

Нормы, позволяющие должникам обращаться в службу судебных приставов с просьбой защитить прожиточный минимум, вступают в силу в феврале этого года. Кроме того, еще один закон разрешил обращаться с таким же заявлением напрямую в банк.

Дело в том, что в некоторых случаях взыскатели приносят исполнительные листы напрямую в банки, минуя приставов. Если известно, где у должника зарплатный счет, то можно прийти туда.

Закон допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50 процентов зарплаты человека.

На практике это часто приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, рисковали остаться даже без самых необходимых средств к существованию. Поэтому и было принято решение финансово защитить небогатых людей.

Данная мера будет распространяться практически на всех должников, за редким исключением. Например, право на неприкосновенный минимум не появится у алиментщиков.

Если на иждивении у должника находятся какие-то лица, он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих прожиточный минимум.

Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, заявление в ведомство можно будет подать в том числе через портал госуслуг.

Также надо напомнить, что так называемый исполнительский иммунитет получили разовые социальные выплаты.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что в практику вошло регулярное назначение президентом России и правительством страны единовременных адресных социальных выплат.

Например, в период пандемии неоднократно также назначались социальные выплаты на детей. Были разовые выплаты и пенсионерам. "И это далеко не все меры поддержки, которые были оказаны гражданам в трудный период пандемии, - подчеркнул он. - Есть уверенность, что практика адресных социальных выплат будет продолжена".

Закон запрещает накладывать взыскания по исполнительным производствам на определенные выплаты. Например, иммунитет распространяется на алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства маткапитала и т.п.

Теперь в этот список внесены и единовременные социальные выплаты, назначаемые президентом или правительством страны.