Минобрнауки: Почти 50% всех студентов вузов уже вакцинированы против ковида

Около 50 процентов студентов вузов и более 90 процентов преподавателей высшей школы уже прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев во время Гайдаровского форума, который в эти дни проходит в Москве.

Как сообщает ТАСС, замминистра отметил, что по вузам и регионам ситуация разная, однако четко виден тренд на повышение уровня вакцинации.

Напомним, еще в ноябре прошлого года, по заявлению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, уровень вакцинации среди преподавателей и сотрудников российских вузов составлял около 75 процентов, а среди студентов вакцинированных было чуть больше трети.