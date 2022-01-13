Минпромторг недоволен срывом сроков производства российских процессоров

Минпромторг обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 257,3 млн рублей к компании "Байкал Электроникс". Информация об этом содержится в карточке Арбитражного суда Москвы. Причина иска - нарушение сроков реализации проекта по разработке процессора Байкал-S.

Как рассказали "РГ" в минпромторге, причина подачи иска - "сроки достижения целевых показателей субсидии". Речь идет о разработке серверного процессора Байкал-S по проекту 2016 года. В рамках субсидии минпромторг выделил "Байкал Электроникс" 1,2 млрд рублей на разработку процессора при общей стоимости проекта в 2,49 млрд рублей.

Гендиректор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов сообщил, что претензии государства связаны "с закрытием субсидируемого проекта на разработку серверного процессора Байкал-S, в частности, с задержкой сроков реализации проекта". По словам Евдокимова, минпромторг действует в рамках правового поля в соответствии со сложившейся юридической практикой.

Датой окончания проекта по Байкалу-S изначально было прописано 30 ноября 2019 года. Однако процессор был выпущен только в ноябре 2021 года. Как рассказали "РГ" в "Байкал Электроникс", в первом квартале 2022 года в Россию поступит партия из шестисот процессоров Байкал-S, часть из которых будет использована в тестовых целях самим разработчиком, а остальные переданы партнерам. Первая масштабная многотысячная партия процессоров ожидается до конца III квартала 2022 года.

Процессор Байкал-S - универсальная платформа с поддержкой аппаратной виртуализации, которая имеет 18 типов различных коммуникационных интерфейсов, подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности, в частности, может использоваться при создании конавергентной инфраструктуры.

"Решения госорганов сделали этот процессор крайне востребованным", - отмечает IT-эксперт, руководитель Vilianov.com Сергей Вильянов. Рынок очень ждет Байкал-S, на нем готовы производить готовые решения, и их готовы покупать, говорит он. Ряд компаний, в том числе "Ситроникс", в настоящий момент занимаются разработкой серверов, в которых можно будет использовать процессоры Байкал-S. Опытные образцы серверов на базе архитектуры ARMv8-A будут представлены сразу после прихода в Россию серийных процессоров.

Процессор Байкал-S работоспособен и даже превосходит первоначальные характеристики

По словам Евдокимова, Байкал-S полностью работоспособен и по многим параметрам существенно превосходит первоначально требуемые характеристики. По состоянию на настоящий момент все требуемые по проекту показатели достигнуты, ведется подготовка закрывающей документации, которая будет предоставлена в минпромторг в ближайшее время. В то же время размер претензии минпромторга в компании считают избыточным.

Это второй иск минпромторга к "Байкал Электроникс". В августе 2020 года министерство обратилось с другим аналогичным иском в Арбитражный суд Москвы. За нарушение сроков выпуска субсидированного Байкал-M минпромторг потребовал 500,5 млн рублей. Несмотря на регулярные просрочки, в ноябре 2021 года "Байкал Электроникс" получил от минпромторга 9,44 млрд рублей субсидий на создание двух новых процессоров из линейки "Байкал". Речь идет о создании процессора Байкал-L для мобильных устройств, а также Байкал-S2, предназначенного для облачных вычислений.