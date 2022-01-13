Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке крепкого алкоголя

К маркировке пива может добавиться требование маркировки крепкого алкоголя. В планах Минпромторга - запуск добровольных экспериментов по маркировке крепких алкогольных напитков, а также медицинских изделий, радиоэлектронной продукции, напитков с содержанием сахара, рыбной продукции и консервов товаров для детей. Об этом на Гайдаровском форуме заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он напомнил, что сейчас в России маркировке уже подлежат лекарства и табачная продукция, обувь и иные товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, фототехника, шины, молочная продукция, упакованная вода. В ближайшее время в этот перечень планируется включить кресла-коляски, а также ожидается вступление в силу требований по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Уже проводятся эксперименты по маркировке никотинсодержащей продукции (стиков), БАДов, пива и слабоалкогольных напитков, а также антисептиков.

Эксперимент по маркировке пива начался с 1 апреля 2021 года и должен закончиться 31 августа 2022 года. Минпромторг подготовил проект постановления правительства, по которому предполагается введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, для продажи конечному потребителю - с 1 декабря 2022 года.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Ранее Виктор Евтухов рассказывал "РГ", что доля нелегального пива на рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%. Правительство намерено постепенно расширять перечень маркируемой продукции.