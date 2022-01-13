Минтранс поможет перевозчикам выбрать лучшие варианты транспортировки грузов

Минтранс готовит автоматизированную систему, с помощью которой перевозчики смогут выбирать оптимальный способ транспортировки грузов разными видами транспорта. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

"Транспортно-экономический баланс станет автоматизированной системой, которая объединит все виды транспорта на основе анализа единой транспортной сети, которые уже создана", - сказал он.

"В итоге создадим сетку, которая позволит потребителю выбирать способы доставки груза с точки зрения баланса времени и цены", - добавил замминистра.

Он пояснил, что экономический эффект перевозки определяется на основе транспортно-экономического баланса. Если перевозчик хочет доставить груз быстро, но дорого, то может воспользоваться авиатранспортом. Если же везти можно медленно и дешево - то, транспортировать будут по воде. Автотранспорт и железная дорога - по середине.

Пошивай также отметил, что перевозка грузов на дистанцию более 600 км по реке однозначно выгоднее, чем на автотранспорте.

Полностью интервью с заместителем министра транспорта Александром Пошиваем читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".