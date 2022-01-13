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13.01.2022 20:47
Рубрика: Экономика

Минтруд определил размер индексации соцвыплат

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
С 1 февраля все выплаты, пособия и компенсации могут быть проиндексированы на 8,4% - уровень инфляции за 2021 год. Проект соответствующего постановления подготовил Минтруд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Размер соцвыплат ежегодно повышается именно с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции. Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января. Накануне Росстат сообщил, что рост цен по итогам 2021 года составил 8,4%.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умерших неработающих пенсионеров. Размер этого пособия в целом по стране составляет более шести тысяч рублей. Также будут проиндексированы пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка.

Подрастет с февраля и материнский капитал. Как сообщили в минтруде, его также предложено повысить на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка вырастет с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго - до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей).

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Правительство Минэкономразвития Росстат Материнский капитал Декретные и пособия на ребенка

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