Минтруд определил размер индексации соцвыплат

С 1 февраля все выплаты, пособия и компенсации могут быть проиндексированы на 8,4% - уровень инфляции за 2021 год. Проект соответствующего постановления подготовил Минтруд.

Размер соцвыплат ежегодно повышается именно с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции. Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января. Накануне Росстат сообщил, что рост цен по итогам 2021 года составил 8,4%.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умерших неработающих пенсионеров. Размер этого пособия в целом по стране составляет более шести тысяч рублей. Также будут проиндексированы пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка.

Подрастет с февраля и материнский капитал. Как сообщили в минтруде, его также предложено повысить на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка вырастет с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго - до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей).